الفريق البسامي يرأس وفد المملكة في الاجتماع الرابع لمديري الأمن العام بدول مجلس التعاون

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رأس معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الرابع لمديري الأمن العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض.

ونقل الفريق البسامي للمجتمعين تحيات صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتمنياته لهم بالخروج بنتائج تحقق تطلعات أصحاب السموِّ والمعالي.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمتابعة نتائج وتوصيات اللجان الأمنية المشتركة، والعمل على تنفيذها، بما يعزِّز الأمن الخليجي.