الفريق الفني المختص بالوقاية من المواد الخطرة بدول مجلس التعاون يعقد اجتماعه السادس

المناطق_الرياض

عقد الفريق الفني المختص بالوقاية من المواد الخطرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه السادس يومي الأحد والاثنين 12 – 13 مارس 2023م، بمقر الأمانة العامة بالرياض، وذلك تنفيذاً لقرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التاسع والثلاثين المنعقد في المملكة العربية السعودية بالرياض, وبناءً على ما جاء في محضر الاجتماع الواحد والثلاثين للمديرين العامين للدفاع المدني بدول المجلس، بشأن أهمية العمل على إنشاء فرق ميدانية لدى الدول الأعضاء يُعنى بالاستجابة الطارئة لمواجهة حوادث المواد الخطرة (CBRN).

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام البالغ والمشترك، من أهمها إعداد نظام استرشادي موحد بدول المجلس يُعنى بالاستجابة الطارئة لمواجهة حوادث المواد الخطرة (CBRN)، بالإضافة إلى العمل على تحديد إطار كامل للإجراءات والمهام وعمليات التنسيق المشترك، الأمر الذي يسهل معه عملية طلب الدعم المشترك للاستجابة بين دول المجلس.