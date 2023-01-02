الفريق المشترك لتقييم الحوادث يزور الجمهورية اليمنية ويباشر مهام التحقيق والمعاينات الميدانية لمواقع الادعاءات

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قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث، بزيارة ميدانية إلى الجمهورية اليمنية خلال الأسبوع الماضي، تضمنت مدينتي (عدن) و(المنصورة)، ومحافظة (أبين) حيث تم معاينة عدداً من المواقع من بينها (مبنى الأمن المركزي) في زنجبار وملعب (22 مايو) في الشيخ عثمان.

وقد التقى وفد الفريق أثناء الزيارة التي تأتي في إطار المهمة الموكلة له، مع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للادعاءات في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، حيث عقدت اجتماعات بين الجانبين في إطار التعاون القائم بينهما.

ومن ثم باشر أعضاء الفريق المشترك مهام التحقيق والمعاينات الميدانية لمواقع الادعاءات ومقابلة الشهود وذوي الضحايا والمتضررين والاستماع لأقوالهم، كما تم أثناء الزيارة توثيق المشاهدات من قبل المختصين بالفريق والالتقاء مع ذوي العلاقة في تلك المناطق للوقوف على جميع التفاصيل المتعلقة بالادعاءات.

وفي ختام الزيارة توجه رئيس وفد الفريق المشترك لتقييم الحوادث، بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، على ما قدموه من مساندة.