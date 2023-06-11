الفريق اليحيى: وجدنا تعاونًا قويًا من حكومة جمهورية كوت ديفوار

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أكد معالي رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة “طريق مكة” المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى أن هناك تعاون قوي بين حكومة جمهورية كوت ديفوار والمملكة العربية السعودية في تنفيذ مبادرة “طريق مكة”.

وأوضح معالي الفريق اليحيى لوكالة الأنباء السعودية أن المبادرة تهدف إلى تخفيف مهمة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم في بلدهم لاختصار وقتهم وحتى صعودهم الطائرة ووصولهم إلى المملكة في مقر سكنهم، وأن العمل مستمر في تطوير المبادرة لتلبي الأهداف التي تسهل وتيسر للوصول إلى مكة المكرمة وتأدية فريضة الحج.

يذكر أن وزارة الداخلية تنفذ مبادرة “طريق مكة” ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، بمشاركة وزارات الخارجية والصحة والحج والعمرة، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.