الفصل الثالث المدرسي ينطلق الأحد بإجازتين مطولتين

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ينطلق الأحد القادم الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي بمدارس التعليم العام بمراحله الثلاث للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، والذي يعد آخر الفصول الدراسية لهذا العام.

ويتضمن تقويم الفصل الثالث إجازتين مطولتين، الأولى إجازة عيد الفطر تبدأ بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من رمضان القادم وتستمر حتى الرابع من شوال، فيما تبدأ الإجازة المطولة الثانية بنهاية دوام الخميس الموافق الخامس من ذي القعدة وتشمل يومي الجمعة والسبت (الإجازة الأسبوعية المعتادة) ويضاف إليهما الأحد والإثنين.

وستكون أسابيع الدراسة خلال الفصل الثالث 14 أسبوعاً، فيما ستكون أيام الدراسة الفعلية 65 يوماً.

يشار إلى أن هذا العام الدراسي الحالي هو العام الثاني على التوالي الذي تطبق فيه وزارة التعليم نظام الثلاثة فصول دراسية، بعد إقرار النظام الجديد اعتبارا من العام الدراسي الماضي ليكون بديلاً لنظام الفصلين، الذي كان معمولاً به في نظام التعليم خلال السنوات الماضية.