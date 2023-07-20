“الفضلي” يترأس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للري الـ 15

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رأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي بمقر الوزارة بالرياض اليوم، اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للري في جلسته الخامسة عشر.

واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس وأُصدر القرارات المناسبة بشأنها، كما اطّلع على التقرير الدوري لأعمال المؤسسة العامة للري، وما يستجد من أعمال بشأن أنشطة المؤسسة.

وأعرب المجلس عن الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة بمناسبة نقل اختصاصات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للري، وعلى ما يلقاه القطاع المائي والزراعي من دعم واهتمام لتعزيز مقومات التنمية المائية والزراعية واستدامتها في مختلف مناطق المملكة.