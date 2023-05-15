“الفضلي” يدشّن تطبيق “أحمي بيئتي”

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دشّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم، تطبيق “أحمي بيئتي” المعني باستقبال البلاغات الخاصة بالمخالفات البيئية.

وأكد وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيها أن المجتمع يعد شريك أساسي في الحفاظ على البيئة وتنميتها، مثمنًا دور الفرد في تعزيز الاستدامة البيئية، حيث يحفز التطبيق أفراد المجتمع على المشاركة في حماية البيئة من خلال تمكينهم من رصد المخالفات البيئية، ويسهل عليهم سرعة التبليغ عنها ورفعها من خلال التطبيق.

وأشار الدكتور فقيها إلى أن البلاغات التي يستقبلها التطبيق تنحصر في عدة نطاقات متخصصة، تتمثل في مخالفات الغطاء النباتي، الالتزام البيئي، الحياة الفطرية، النفايات، والأرصاد؛ حيث يُعنى التطبيق بجمع وتوثيق وإدارة البلاغات من خلال مركز البيانات الموحدّ؛ وذلك بهدف تحقيق مستوى أعلى من الحوكمة البيئية وتتبع البلاغات المسجلة بدقة واحترافية عالية.

وبيّن فقيها أن تجاوب التطبيق مع البلاغات يستغرق 180 ثانية لإيصالها للجهة المختصة؛ مشيرًا إلى عمل الوزارة على رفع كفاءة استقبال البلاغات من خلال جاهزية مسار الطلب لجميع المراكز البيئية، وتوجيهها للعمل مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي وفقًا للجدول الزمني، موضحًا خطوات رفع البلاغ عن المخالفات البيئية؛ بدءًا من اختيار المنطقة على الخريطة، ثم تحديد موقع البلاغ، وتصنيف البلاغ ووصفه مع إرفاق الصور، وانتهاءً برفع البلاغ وإرساله ليقوم فريق الدعم والمساندة بإحالته إلى الجهة المعنية لمتابعته ومعالجته.

ويأتي ذلك سعيًا من الوزارة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي ورفع نسبة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين؛ تعمل على تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية من خلال تطبيق أحدث التقنيات، وأفضل الممارسات، ورقمنة الخدمات المقدمة وتبسيطها لتكون في متناول المستخدمين؛ لرفع وتحسين كفاءة الأداء، وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.