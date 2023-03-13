الفضلي يدشّن غدًا “أسبوع البيئة” لتعزيز الوعي المجتمعي

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يدشّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي غدًا “أسبوع البيئة”، الذي يأتي هذا العام تحت شعار “بيئتك تعرفك”، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للمملكة، تحقيقًا للاستدامة البيئية.

وأوضح معاليه أن فعالية “أسبوع البيئة” تُعد مناسبة وطنية تحظى بدعمٍ وتفاعل كبير من قبل أمراء المناطق، وبمشاركة واسعة للمواطنين والمقيمين في أنشطتها، وتقام بهدف نشر الوعي البيئي المجتمعي، وتحفيز المسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية، وتحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أن “أسبوع البيئة” يهدف كذلك إلى أهمية مشاركة المجتمع في الفعاليات المتنوعة للتوعية بالمحافظة على البيئة.

وأفاد أن الأسبوع يشتمل هذا العام على أكثر من 35 فعالية في مختلف مناطق ومدن المملكة؛ حيث تنظم الوزارة فعاليات ميدانية وأجنحة تفاعلية توعوية، تضم العديد من الأنشطة؛ لتعريف الزوار على المكونات البيئية في مختلف مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل من خلال هذه الفعاليات على تعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات، ومنها إمارات المناطق، والوزارات، والجامعات الحكومية والخاصة، والقطاع الخاص، والقطاع الثالث، كما تشهد الفعالية العديد من المبادرات للجهات المحلية بتنفيذ أنشطة وحملات للتشجير، وتنظيف المتنزهات والشواطئ، بالإضافة إلى تقديم المحاضرات والأنشطة في المدارس والجامعات، وبث الرسائل التوعوية بالوسائل المختلفة، من خلال حسابات التواصل الاجتماعي وغيرها.

وتتنوع الأنشطة والفعاليات الإثرائية والتوعويّة التي تقيمها الوزارة هذا العام بمختلف المناطق على مدار أسبوع كامل، حيث تشتمل على عددٍ من الفعاليات المتنوعة في كل من، “منتزه سلام” في الرياض، و”الردسي مول” و”حديقة الأمير ماجد” في جدة، و”مكة مول” في مكة المكرمة، و”الراشد مول” في جازان، و”الباحة مول” في الباحة، و”الراشد مول” في المدينة المنورة، ومركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) في الخبر، و”الظهران مول” في الظهران، و”العثيم مول” في الأحساء، و”بارك مول” في تبوك، و”العثيم مول” في حائل، وغيرها من الفعاليات والأنشطة التوعوية في باقي مدن المملكة.

‏‏يذكر أن “أسبوع البيئة” يأتي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، لتوعية المجتمع بأهمية القضايا البيئية بصورة عامة، بالإضافة إلى تحفيز حس المسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على البيئة، إلى جانب تعزيز السلوكيات البيئية تجاه البيئة، وترسيخ أهمية دور المجتمع في الحفاظ على البيئة، إلى جانب إبراز أسبوع البيئة كفعالية سنوية وطنية يحيها الأفراد والقطاعات.