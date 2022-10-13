الفضلي يرأس الاجتماع الرابع لمجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

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عقد مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي” اليوم, اجتماعه الرابع، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس المجلس المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وحضور أعضاء المجلس الممثلين من عدد من الوزارات والجهات الحكومية والمختصين، وذلك بمقر الوزارة بالرياض.

واستعرض الرئيس التنفيذي للمركز أمين المجلس المهندس فهاد بن حويزي الدوسري، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع المجلس على الخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتفعيل توصيات اجتماعاته السابقة بالإضافة إلى التقارير الدورية لأعمال المركز.

يذكر أن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي” أنشئ بقرار مجلس الوزراء رقم 336 وتاريخ 2 فبراير 2021م، ويتولى مهام عديدة منها رفع كفاءة موارد المياه وعمليات إنتاجها ونقلها وتوزيعها وترشيد استخدامها في الأغراض الحضرية والصناعية والزراعية عبر توحيد الأنشطة والجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، والنهوض بحلول مستدامة وذلك سعياً للمساهمة في تحقيق الاستدامة المائية.