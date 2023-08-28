الفضلي يقف على جاهزية 4 مشاريع مائية وبيئية في الباحة ويبحث تطوير الخدمات للمستفيدين

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وقف معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، على جاهزية 4 مشاريع مائية وبيئية في منطقة الباحة؛ اطّلع خلالها على سير الخدمات التي تقدمها المنظومة للمستفيدين.
ورافق معاليه وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، ووكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع غانم الجذعان، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد القريشي، وعدد من قيادات الوزارة والمسؤولين في القطاعات التابعة.
والتقى الفضلي بعددٍ من المواطنين والمزارعين في المنطقة، لمناقشة احتياجاتهم المائية والزراعية وما يتعلق بالمشروعات التي تُشرف عليها الوزارة بالمنطقة، والاستماع إلى استفساراتهم ومرئياتهم حول الخدمات التي تقدمها المنظومة، كما جرى بحث الموضوعات الخدمية المقدمة للمواطنين والمزارعين، مثل الخدمات الزراعية بالمنطقة ومشاريع المياه والصرف الصحي، واستمع كذلك إلى المعوقات التي قد تعترضهم، ومقترحاتهم حول العديد من القضايا التي تخص المنطقة، ووجه بمعالجتها.
وشملت جولة المهندس الفضلي والوفد المرافق، زيارة المشاريع المائية والبيئية بالمنطقة؛ حيث تفقّد الخزان الإستراتيجي في محافظة بلجرشي، والذي يهدف إلى زيادة سعة الخزن الإستراتيجي بالمنطقة عن طريق تخزين المياه الصالحة للاستخدام الآدمي؛ لمواجهة حالات الطوارئ، بسعة (75) ألف متر مكعب، ووقف ميدانيًا على مشروع استكمال تنفيذ شبكة الصرف الصحي بمدينة الباحة (المرحلة الثانية)، عن طريق استكمال الشبكات ومحطات الرفع المتبقية بالمدينة، بأطوال تقدّر بحوالي (26) كيلومترًا انحدارًا و(16) كيلومترًا خطوط طرد، و (21) محطة رفع؛ بما يحقق رفع مستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة للمستفيدين.
كما زار مشروع تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة العقيق (المرحلة الأولى)، بسعة (6250) مترًا مربعًا يوميًا باستخدام تقنية الأغشية الحيوية (MBR)، ويخدم المشروع مراكز وقرى محافظة العقيق، ويسهم في تحسين الأثر البيئي، ورفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالمحافظة، وتفقد سير عمل مشروع نقل الفائض للمياه المعالجة من محطة مدينة الباحة المدينة الجامعية بمنطقة الباحة، بسعة خزانات تبلغ (12) ألف متر مكعب، وسعة محطات تبلغ حوالي (16) ألف متر مكعب، ويهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة، لاستخدامها في المتنزهات والحدائق، إضافة إلى رفع نسبة التشجير والمساحات الخضراء بمدينة الباحة (منتزه الشروق)، إلى جانب المحافظة على مخزون المياه الجوفية، من خلال استبدالها بمياه الصرف الصحي المعالجة.
كما سجل معاليه زيارة إلى مشروع سد العقيق الذي يعد أحد أهم مصادر مياه الشرب في منطقة الباحة، وتبلغ سعته التخزينية أكثر من (19.12) مليون متر مكعب.
وتضمنت الزيارة، توقيع عقد تمويل زراعي بين صندوق التنمية الزراعية والجمعية التعاونية في بلجرشي، ومذكرة تفاهم بين الصندوق وجامعة الباحة، وذلك دعمًا لمختلف مجالات النشاط الزراعي، ورفع الطاقة الإنتاجية للمحاصيل الواعدة ذات الميز النسبية في المنطقة، حيث تعد منطقة الباحة من أهم المناطق في زراعة وإكثار المحاصيل الواعدة في المملكة.