الفلبين: إجلاء أكثر من 20 ألف شخص بسبب ثوران بركان مايون

المناطق_متابعات

أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين اليوم الجمعة أن ثوران بركان مايون أجبر أكثر من 20 ألف شخص على الفرار من منازلهم.

وذكر المجلس – حسبما نقلت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها باللغة الإنجليزية – أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم يمكثون في 27 مركز إيواء في أنحاء مقاطعة “ألباي”، مضيفا أنه حتى الآن لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات.

من جانبه، أكد المتحدث باسم المجلس رافي أليخاندرو أنه طالما لا يوجد أي شخص داخل منطقة الخطر الدائمة التي يبلغ طولها 6 كيلومترات، فلا يتوقع سقوط ضحايا، إلا أنه أشار إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ على مراكز الإيواء وإدارتها دون تفشي أي أمراض فيها أو مشكلات متعلقة بالصحة أو بمرافق الصرف الصحي.

وكان المجلس قد تلقى تقارير أولية عن وقوع حالات إسهال في مراكز الإيواء، فضلا عن تسجيل حالات إصابة بمشاكل في الجهاز التنفسي بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

يشار إلى أن بركان مايون، الذي يبعد حوالي 330 كيلومترا عن جنوب شرق العاصمة مانيلا، يعتبر واحدا من أكثر البراكين اضطرابا من بين 24 بركانا نشطا في البلاد.