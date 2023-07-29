الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار “دوكسوري” إلى 14 قتيلا و13 مصابا

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أعلن المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، اليوم /السبت/ أن إعصار (دوكسوري) القوي الذي ضرب البلاد يوم /الأربعاء/ الماضي؛ تسبب في مقتل 14 شخصا وإصابة 13 آخرين، فضلا عن فقدان 20 شخصا.

وذكر المجلس – حسبما أوردت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية – أن ما يزيد عن 600 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد تضرروا جراء العاصفة التي تعد الخامسة التي تضرب البلاد خلال هذا العام.. بينما ما زال أكثر عن 17 ألف شخصا نازحين عن منازلهم ويعيش الكثيرون منهم في مراكز إيواء مؤقتة، على الرغم من مغادرة الإعصار البلاد منذ قرابة يومين.

وتسبب إعصار (دوكسوري) المعروف باسم “إيجاي” في الفلبين، في حدوث أضرار بالقطاع الزراعي بقيمة 832 مليون بيزو.

تجد الإشارة إلى أن إعصار (دوكسوري) وصل صباح أمس /الجمعة/ اليابسة في مدينة “جينجيانج” بمقاطعة “فوجيان” الواقعة جنوب شرقي الصين بعدما اجتاح تايوان وتسبب في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل.