الفلبين: تسجيل 16 إصابة جديدة بمتحور أركتوروس

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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الجمعة تسجيل 16 إصابة جديدة بمتحور “أركتوروس” المعروف أيضا باسم “إكس بي بي . 1 . 16” وهو من السلالة الفرعية لمتحور”أوميكرون”، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالمتحور الجديد إلى 44 حالة.

وذكرت قناة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية – في نشرتها الناطقة بالإنجليزية – أنه تم تسجيل حالات الإصابة ال16 بالمتحور الجديد في ولاية “فيساياس الغربية”، كما سجلت وزارة الصحة 118 إصابة جديدة بالسلالات الفرعية لمتحور أوميكرون في الفلبين.

وقد تم تسجيل حالات إصابة بهذا المتحور الجديد – الذي تم التعرف عليه لأول مرة في يناير الماضي وبدأت مراقبته من قبل منظمة الصحة العالمية منذ 22 مارس – في 33 دولة حول العالم.