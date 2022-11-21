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الفلكلور السعودي يلفت أنظار مشجعي بطولة كأس العالم

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 21 نوفمبر 2022 - 1:28 صباحًا

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لفت الفلكلور السعودي أنظار مشجعي بطولة كأس العالم 2022، الذين يزورون منطقة «البيت السعودي» المقامة في كورنيش الدوحة في دولة قطر.

وقدم مسرح البيت السعودي العرضة النجدية والسامري وفنونًا متنوعة من الفلكلور السعودي، والتي تمثِّل مناطق المملكة كافة، وحازت على إعجاب المشجعين من شتَّى الجنسيات.

وعرضت الشاشات العملاقة في البيت السعودي فعاليات افتتاح كأس العالم، وعرض المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، حيث امتلأت الساحات بالحضور؛ للتعرف على الثقافة السعودية، وما تحمله من كنوز وإرث عريق يمتد لقرون عدة.

ويقدم البيت السعودي لجماهير كأس العالم أكثر من 21 فعالية رياضية وثقافية وترفيهية، طيلة مدة إقامة المونديال الذي يستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، بتنظيم من الاتحاد السعودي لكرة القدم على مساحة 18 ألف متر مربع.

ويحتضن البيت 10 أجنحة، بتجارب مميزة وتفاعلية، مثل: لعب كرة القدم مع كبار اللاعبين افتراضيًا في جناح الأحلام عبر تقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي، بالإضافة إلى تجربة التصوير بقمصان المنتخب السعودي إلى جوار لاعبي المنتخب افتراضيًا أيضًا، وتجربة تذوق الأكلات الشعبية والقهوة السعودية في الجناح الثقافي، ومتجر الصقور الخضر الذي يحتوى على زيِّ المنتخب الرسمي، بالإضافة إلى أعلام وشعارات المنتخب السعودي، إلى جوار مساحة خضراء تتسع لعدد كبير من مشجعي المنتخب السعودي، ومناطق مخصصة للأطفال، ومتاحف تعرض منجزات الصقور الخضر التاريخية ومراحل تطور المنتخب، وأسماء لاعبيه منذ تأسيسه، بالإضافة إلى مسرح يُحيي فيه جملة من الفنانين السعوديين حفلات غنائية، كما تنشط العديد من الفعاليات الفنية المختلفة ذات الطابع الثقافي السعودي.

وتستقبل منطقة البيت السعودية الجماهير من الساعة 12 ظهرًا حتى 12 منتصف الليل.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 21 نوفمبر 2022 - 1:28 صباحًا
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