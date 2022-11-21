الفلكلور السعودي يلفت أنظار مشجعي بطولة كأس العالم

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لفت الفلكلور السعودي أنظار مشجعي بطولة كأس العالم 2022، الذين يزورون منطقة «البيت السعودي» المقامة في كورنيش الدوحة في دولة قطر.
وقدم مسرح البيت السعودي العرضة النجدية والسامري وفنونًا متنوعة من الفلكلور السعودي، والتي تمثِّل مناطق المملكة كافة، وحازت على إعجاب المشجعين من شتَّى الجنسيات.
وعرضت الشاشات العملاقة في البيت السعودي فعاليات افتتاح كأس العالم، وعرض المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، حيث امتلأت الساحات بالحضور؛ للتعرف على الثقافة السعودية، وما تحمله من كنوز وإرث عريق يمتد لقرون عدة.