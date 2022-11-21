الفلكلور السعودي يلفت أنظار مشجعي بطولة كأس العالم

ويحتضن البيت 10 أجنحة، بتجارب مميزة وتفاعلية، مثل: لعب كرة القدم مع كبار اللاعبين افتراضيًا في جناح الأحلام عبر تقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي، بالإضافة إلى تجربة التصوير بقمصان المنتخب السعودي إلى جوار لاعبي المنتخب افتراضيًا أيضًا، وتجربة تذوق الأكلات الشعبية والقهوة السعودية في الجناح الثقافي، ومتجر الصقور الخضر الذي يحتوى على زيِّ المنتخب الرسمي، بالإضافة إلى أعلام وشعارات المنتخب السعودي، إلى جوار مساحة خضراء تتسع لعدد كبير من مشجعي المنتخب السعودي، ومناطق مخصصة للأطفال، ومتاحف تعرض منجزات الصقور الخضر التاريخية ومراحل تطور المنتخب، وأسماء لاعبيه منذ تأسيسه، بالإضافة إلى مسرح يُحيي فيه جملة من الفنانين السعوديين حفلات غنائية، كما تنشط العديد من الفعاليات الفنية المختلفة ذات الطابع الثقافي السعودي.