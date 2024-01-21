الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين: حفل Joy Awards لا يقل عن المهرجانات العالمية

أكدت الفنانة المصرية “رانيا محمود ياسين”، أن حفل “Joy Awards” لا يقل أهمية عن المهرجانات العالمية التي تقام في الدول الكبرى.

وقدمت الشكر عبر حسابها الرسمي على”إنستجرام”، للمستشار “تركي آل الشيخ” رئيس الهيئة العامة للترفيه، ولكافة المسؤولين في المملكة العربية السعودية على حسن التنظيم للحفل العالمي “Joy Awards”.

وقد شارك في الحفل بنسخته الرابعة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة وجود حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة وغيرهم. وخلال الساعات المقبلة من الأمسية الاستثنائية والمليئة بالمفاجآت والعروض المذهلة، سيكرم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم، وتقديم 15 جائزة للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم.

وتعد جائزة «Joy Awards» واحدةً من أرقى الجوائز العربية، وتمنح من قبل الهيئة العامة للترفيه في السعودية، كما تمثل اعترافاً جماهيرياً بالتميز في الإنجازات الفنية والرياضية ومجالات التأثير، ويقدم حفلها أحد المشاهير الذين يمثلون قيمة جماهيرية لدى متابعي الحفل من جميع أنحاء العالم.