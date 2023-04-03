الفنان أيمن زيدان يروي مأساة جدَهُ وارتباطها بدوره في مسلسل نهاية رجل شجاع (فيديو)

روى الفنان السوري أيمن زيدان، مأساة جدَهُ، وارتباطها بدوره في مسلسل نهاية رجل شجاع.

قال أيمن زيدان، خلال ظهوره ببرنامج “ذات” الذي يُقدمه سامي الجابر: “المسلسل له صورة واحدة مرتبطة في ذاكرتي، هذا البطل الذي ان كان صلبا ومقدمًا وأراد أن يواجه الحياة وحيدًا انتهى على كرسى متحرك”.

وأضاف: “كان لدي جدي والد والدتي، كان طولة 190 سم كان واحد من أقوياء القرية، في القرى البسيطة كان بها أشخاص يتميزون بقوى خاصة، جــدي دخل في رهان لحمل حجر وزنه حوالي 600 كيلو جرام”.

وأكمل: “حمله على ظهر 6 أشخاص، وان الرهان أن يمشي 20 خطوة، ومشي 19 خطوة وفي الخطوة العشرين سمع صوت إنكسار عموده الفقري، وظل مشلولا لمدة 11 عام”.

الفنان أيمن زيدان يروي مأساة جدَهُ، وارتباطها بدوره في مسلسل نهاية رجل شجاع#ذات_ايمن_زيدان @Samialjaber pic.twitter.com/wL3v8ljftD — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 2, 2023

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