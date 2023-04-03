الفنان السوري أيمن زيدان يروي تفاصيل اللحظة التي غيّرت مجرى حياته أثناء عمله في المسرح الجوّال (فيديو)

روى الفنان السوري أيمن زيدان، تفاصيل اللحظة التي غيّرت مجرى حياته أثناء عمله في المسرح الجوّال.

قال أيمن زيدان، خلال ظهوره ببرنامج “ذات” الذي يُدمه سامي الجابر: “أذكر عندما كنت أجول قبل أن أتخرج من المعهد كان في لحظات صعبة كثيرًا، أشتغلت مع فرقة وأنا عندي 15 عام، كنا نذهب في جولة 50 يوم في أقصى الأرياف”.

وأكمل: “كان العمل الإحترافي صعب جدا لأنها فرق متواضعة، وكنت أعمل كل شــئ، أذكــر في مقهي في أحدي المدن استأجرنا المسرح ونصبنا الخشبة، وكان الديكور فونات وكلفتنا الخشبة 30 ليرة والإيراد 10 ليرات وحينها لم نستطع أن نسدد المبلغ”.

أيمن زيدان يروي تفاصيل اللحظة التي غيّرت مجرى حياته أثناء عمله في المسرح الجوّال#ذات_ايمن_زيدان @Samialjaber pic.twitter.com/PYTN787RRa — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 2, 2023

اقرأ ايضًا