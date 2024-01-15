الفنان بيومي فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

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تعرض الفنان بيومي فؤاد ونجله محمد لوعكة صحية شديدة نقلا على أثرها إلى المستشفى حسبما أعلن نجل الفنان بيومي فؤاد.

وكان محمد بيومي فؤاد نشر مقطع فيديو من داخل المستشفى عبر حسابه بتطبيق إنستجرام وظهر الثنائى وهما يخضعان لجلسة تنفس صناعي.

وكان آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد فيلم كارت شحن وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك بيومي فؤاد بطولته الفنان محمد ثروت، ويتصدران بوستر العمل معًا، وإلى جانبهما الفنانة هالة فاخر، إسماعيل فرغلي، عمرو رمزي، سامي مغاوري، صبري عبدالمنعم، المطرب الشعبي أحمد شيبة، ومن ضيوف الشرف الفنانة فرح الزاهد، وحقق الفيلم إجماليا حتى الآن 103 آلاف جنيه إيرادات فقط في 5 أيام عرض.