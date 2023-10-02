الفنون الشعبية العمانية.. إرث خليجي يتجلى في ساحات “كتاب الرياض”

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اتسمت الفنون الشعبية العمانية التي تقدمها فرقة “البلد الموسيقية” وفرقة ” التراث للفنون الشعبية” في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، بالطابع التراثي، لما تقدمه من عروض حيّة توارثتها الأجيال العمانية، عكست التنوع التاريخي والإرث الثقافي العماني بطريقة جلّية، احتوت بداخلها مورثات متأصلة تبين علاقة المواطن العماني ببيئته وأرضه.

وتقدم فرقة “البلد الغنائية” أعرق القصائد باللغة العربية الفصحى وأيضًا باللهجة العمانية على شكل موشحات، أسهمت في تعريف الزوار بالموسيقى العمانية التي تمثل جزءًا من التراث التقليدي العُماني الغني، حيث تهدف الفرقة إلى توطين الموشحات وبعض القوالب الفنية العربية الغنائية والآلية غير المعروفة في الموسيقى العمانية كونها بصمة فنية جديدة في الوقت الحاضر.

من جانبها شاركت “فرقة الفنون للتراث” المكونة من 20 شخصًا مرتدين زيًا موحدًا وهو اللبس العماني والخنجر، لتقديم رقصات عمانية عديدة من ضمنها فن الحماسة “الرزحة ” وفن “العازي” بالإضافة إلى فن “العّيالة” لإبراز الفنون الشعبية لمختلف مناطق عمان، كما قدمت عملًا خاصًا للمملكة حصريًا في معرض الكتاب.