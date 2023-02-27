الفهيد: تستهدف الرؤية في التدريب قبول 40٪ من خريجي الثانوي (فيديو)

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد الفهيد، أن معدل قبول التدريب المهني في دول ال G20 هو 40٪؜، وولي العهد رفع النسبة في المملكة من 30٪؜ إلى 40٪؜.

وأضاف الفهيد في تصريحات عبر برنامج الراصد: “كان مطلوبا في عام 2030 أن نصل إلى 30 بالمئة ولكن لماذا؟ وذلك لأن معدل من يأتي إلى مجالات التدريب التقني المهني في مجموعة ال20 حيث كانت المملكة عضوا فعالا وكانت ترأس المجموعة هي حوالي 40 في المئة”.

وأكمل: “في معدلات ما يتعلق بدول ال 20 طبعا بعضها أكثر وبعضها أقل ولكن كمعدل في الدول الاقتصادية 40 في المئة لأن الاقتصاد يحتاج إلى مهارات ويد عاملة وولي العهد رفع النسبة في المملكة من 30٪؜ إلى 40٪؜”.

فيديو | محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد: معدل قبول التدريب المهني في دول الـ G20 هو 40٪؜.. وولي العهد رفع النسبة في المملكة من 30٪؜ إلى 40٪؜#الراصد pic.twitter.com/RUivk4Nl0e — الراصد (@alraasd) February 27, 2023

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