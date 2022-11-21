الفهيد يحذر لاعبي الأخضر من سيناريو قطر أمام الإكوادور

قال أحمد الفهيد، الناقد الرياضي، إن المنتخب الأرجنتيني يدخل البطولة وهناك دافع كبير من قبل اللاعبين وميسي من أجل تحقيق اللقب العالمي.

وأضاف أحمد الفهيد خلال لقائه مع الإعلامي وليد الفراج ببرنامج “أكشن مع وليد”، أن المباراة صعبة على المنتخب السعودية، وتكمن صعوبة المباراة في رغبة الأرجنتين في تحقيق الفوز وضمان مفتاح التأهل.

وتابع: أنه يجب على لاعبي المنتخب السعودي التماسك جيدا في الخط الخلفي والتركيز طوال المباراة، بالإضافة إلى مساندة لاعبي الوسط للخط الخلفي.

وحذر الفهيد، من خطورة تكرار سيناريو مباراة قطر والإكوادور، موضحًا أنه في حال عدم تركيز اللاعبين سيكون هناك استقبال كبير للأهداف.

وأردف، أنه في حال مرور أول ربع ساعة بدون أهداف سيكون هناك ثقة من لاعبي الأخضر في المباراة.