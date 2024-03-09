الفوانيس الرمضانية تزين واجهات المنازل والطرق بجدة

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تزين الفوانيس والإضاءات بألوانها وأحجامها المختلفة، واجهات المنازل والأسواق وعددًا من الشوارع بمحافظة جدة، والتي تعد من المظاهر التي تسبق إطلالة شهر رمضان المبارك كل عام .

وتحظى الفوانيس المصنوعة من النحاس والقماش وكذلك وأضواء الزينة، بإقبال من الأهالي ضمن تجهيز البيوت، ابتهاجا باستقبال هذا الشهر المبارك، ويتم تعليقها عادة على مداخل المنازل، وواجهات المباني، وبعض الطرق، خاصة في جدة التاريخية ” البلد ” وتعد من العادات والتقاليد الاجتماعية التي اعتاد عليها أهالي جدة.

وشهدت محال بيع الفوانيس بجدة نشاطا ملحوظا وتوافدا من الأهالي والمقيمين لاختيار الفوانيس، فيما حرص آخرون على شراء التحف والمفارش الرمضانية التي تضفي طابعا خاصا على ديكورات المنازل ، ضمن استعدادات الأسرة لاستقبال الشهر الفضيل.