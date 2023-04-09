الفياض يكشف أحدث تقنية لعلاج السرطان باستخدام الخلايا “التائية” (فيديو)

شرح الدكتور ماجد الفياض، الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، أحدث تقنية لعلاج السرطان باستخدام الخلايا “التائية”.

وقال الفياض خلال ظهوره في برنامج “الليوان” الذي يقدمه عبد الله المديفر، عبر شاشة قناة روتانا خليجية: “هناك ما يسمونه بالعلاج المناعي والعلاج المحدد وهناك أيضا علاج السرطان بالخــلايا التائية (CAR T) وهو أحدث علاج مستخدم للسرطان”.

وأضاف :”قصة علاج الـ (CAR T) هي أن أول مريض عولج به كانت طفلة في أحد مستشفيات أمريكا عام 2012 وكانت في آخر الطريق ولم يكن هناك علاج، ففكر طبيبها في فكرة الخـــلايا التائية التي تهاجم البكتيريا والفيروسات”.

وأكمل: “فإذا دخل جسم غريب تهاجمه وتقتله في الغالب ولكن لا تقتل السرطان لأنه من جسم الإنسان ولا تتعرف الخلايا التائية على السرطان كعدو؛ فقاموا بأخذ الخلايا التائية وجمعوها من المريض ووضعوها في وعاء ودربوها على مهاجمة السرطان”.

وأشار: “أصبحت تتعرف عليها كاثروها إلى أن تكون كمية كبيرة ويرجعوها إلى جسم المريض، ونجح هذا العلاج عام 2014 في علاج هذه المريضة وبعدها أقيمت أبحاث وأصبح هذا العــلاج علاج ثوري للسرطان وأصبح معتمد في المملكة من سنتين تقريبا وله نجاحات بفضل الله”.

وتابع: “أول مريض تم تجربة هذا العلاج عليه في المملكة كان عمره 11 سنة مصاب بسرطان دم وتم معالجته واختفى منه المرض ومن بعده عولج 51 مريضا، كما أن نسبة نجاح علاج مريــض سرطان الدم تقريبا 100٪ “.

وأتم حديثه: “أول ما ظهر العلاج كنا نرسل المريض إلى أمريكا والمريض الواحد يكلف تقريبا 5 مليون ولكن في مستشفى الملك فيصل التخصصي المريض يكلف مليون وميتين ألف “.

نسبة الشفاء وصلت 100% لسرطان الدم..

الدكتور ماجد الفياض يشرح أحدث تقنية لعلاج السرطان باستخدام الخلايا "التائية" (CAR T)#ماجد_الفياض_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/JwnTEmLz2H — الليوان (@almodifershow) April 8, 2023

اقرأ ايضًا