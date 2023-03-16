الفيحاء يتمسك بالبقعاوي إلى 2026

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أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء، الخميس، إجراءات تجديد عقد محمد البقعاوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة ثلاثة مواسم ليبقى مع الفريق حتى 2026م.

وانضم البقعاوي «27 عامًا» لصفوف الفيحاء لأول مرة موسم 2018-2019، بنظام الإعارة، قادماً من نادي الهلال، قبل أن يوقع مجدداً مع الفيحاء موسم 2020-2021م.

وتوّج البقعاوي مع الفيحاء ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2021-2022م.

وعبر محمد البقعاوي عن سعادته بالاستمرار مع الفيحاء ومواصلة العطاء مع زملائه في الفريق من أجل إسعاد جمهور الفيحاء ورجالاته.