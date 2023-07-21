الفيحاء يخسر التجربة الثالثة بثلاثية

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خسر فريق الفيحاء الأول لكرة القدم أمام نظيره باكسي المجري «3-2»،الجمعة، في ثالث مبارياته التجريبية خلال معسكره الجاري في مدينة زريتش السلوفينية استعدادا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

بادر الفيحاء بافتتاح التسجيل عن طريق لاعبه الصربي ميلان بافكوف عند الدقيقة 18، وأدرك الفريق المجري التعادل الذي انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تقدم الفريق المجري بهدف ثاني وعززه بثالث قبل أن يقلص النيجيري أنطوني نواكيامي لاعب الفيحاء الفارق قبل نهاية المباراة.

واستهل الصربي فوك رازوفيتش، مدرب الفيحاء اللقاء بتشكيل أساسي ضم كلاً من: «الصربي فلاديمير ستويكوفيتش في حراسة المرمى، وسامي الخيبري، حسين الشويش، عبد االله الشامخ، مخير الرشيدي، البرازيلي ريكاردو ريلر، البوسني جوكو سيمروت، الإسباني فيكتور رويز،محمد البقعاوي، سلطان مندش والصربي ميلان بافكوف».

وفي الشوط الثاني، أجرى المدرب الصربي العديد من التغييرات بهدف الوقوف على جاهزية أكبر عدد من اللاعبين.

وكان «البرتقالي» فاز في التجربة الأولى على فوزينار السلوفيني «3-2» وتعادل سلبيًا في الثانية، وتبقت له مباراة واحدة في معسكره الحالي الذي يمتد حتى 26 يوليو الجاري، حيث يلاقي الشارقة الإماراتي.

ويستهل الفيحاء منافسات الموسم الجديد بلقاء الخليج في 12 أغسطس ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.