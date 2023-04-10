الفيحاء يفرض التعادل السلبي على النصر ويبتعد عن الصدارة

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فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، التعادل السلبي على ضيفه النصر، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى 53 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بينما ارتفع رصيد الفيحاء إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

وسيطر نادي الفيحاء على مجريات الشوط الأول بالكامل حيث سجل هدفا قبل أن يتم إلغائه بعد الرجوع لتقنية الفار.

وفي الشوط الثاني حاول النصر تسجيل هدفا لخطف النقاط الثلاثة لكنه فشل في ترجمة الفرص لأهداف.