الفيصل: لدينا ميزانية تخص استقطاب النجوم

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أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، أن الوزارة ستدعم جميع الأندية السعودية، مشيرًا إلى وجود آلية ومعيار وميزانية لهذا الموضوع.

وقال الفيصل لوسائل الإعلام على هامش ختام اجتماع وزراء الرياضة العرب، الإثنين، في جدة: «الدعم المالي سيكون لكافة الأندية، وهي من تحدد احتياجاتها من بين اللاعبين العالميين المتوقع حضورهم إلى السعودية، ولا أستطيع تسمية اللاعبين، الأندية هي من تحدد، ولكن توجد آلية ومعيار وميزانية لهذا الموضوع».

وبين وزير الرياضة أن طموحهم هو تطوير الرياضة السعودية، واستضافة الفعاليات الدولية في السعودية حتى تتاح الفرصة لشباب وشابات السعودية في العمل بالتنظيم.

وفي ما يخص النقل التلفزيوني الخاص بالدوري، أكد الفيصل أن وجود 138 قناة تنقل منافسات الدوري السعودي حول العالم هو أمر يسهم فيما تهدف له السعودية من ترويج للسياحة، والظهور على ساحة الأحداث الرياضية دولياً، مشيرًا إلى هذه الأحداث تجلب المزيد من المتابعين والترويج للسياحة في السعودية.

وفي ختام حديثه، أشار وزير الرياضة إلى جميع الأندية تواجه الكثير من التحديات، وليس الأهلي فقط في السعودية، بل في كل دول العالم، حيث تعاني الكثير من الأندية الكبيرة والعريقة من المشكلات والقضايا التي تمر بها.