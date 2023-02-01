الفيصل يدشن برامج التحول الرقمي وتطوير البنى التحتية

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شهد صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الحفل السنوي لتكريم المتقاعدين من منسوبي الإمارة كما دشن سموه عددا من البرامج الرامية للتحول الرقمي وتطوير البنى التحتية، من بينها نظام تقييم الأداء الوظيفي، نظام تمكين الكفاءات، نظام متابعة التشكيلات الوظيفية، خدمة استبيان استراتيجية الإمارة، نظام قضايا الشؤون القانونية، خدمة إفادات الشؤون القانونية، خدمة نماذج تفقد المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

و ألقى معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة كلمة شكر فيها أمير المنطقة على رعاية الحفل وتكريم المتقاعدين ، مثمنا لهم ماقدموه خلال فترة عملهم ومتمنيا لهم التوفيق في حياتهم المقبلة.

ثم تحدث أحمد عبدالدايم عن المتقاعدين قائلا أشكر لسموكم الكريم تشريفكم ورعايتكم حفل المتقاعدين سائلا الله القبول عن ما قدمنا والتوفيق في قادم حياتنا.