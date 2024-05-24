الفيصل يلتقي أبطال فريق السعودية في الدورات والبطولات الآسيوية والعالمية

المناطق_واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض العديد من لاعبي المنتخبات السعودية الحاصلين على الميداليات المتنوعة في الدورات والبطولات العالمية والقارية للعام 2023 – 2024م، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، ومعالي نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، والرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية عبدالعزيز بن أحمد باعشن، وعدد من أصحاب السمو ورؤساء الاتحادات الرياضية.

وعبّر سموه, في كلمته للاعبين واللاعبات، عن التقدير والشكر لما قدموه من إنجازات فنية ورياضية، ووضعوا أسماءهم في قائمة شرف أبطال الرياضة السعودية، الأمر الذي يشجع زملاءهم في المنتخبات السعودية ممن لم يحالفهم الحظ، لتقديم الأفضل في استحقاقاتهم المقبلة، بما يحقق مستهدفات الرياضة السعودية التي تحظى بدعم واهتمام غير مسبوق من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

وشهد اللقاء، حضور العديد من الرياضيين الذين أسهموا في رفع علم المملكة في دورة الألعاب الآسيوية “هانغتشو 2022” وهم العداء السعودي الواعد عيسى غزواني الذي فاز بذهبية سباق 800م، وعبدالملك آل مرضي لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو الذي نال برونزية وزن 62 كجم، ولاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي بنيله برونزية وزن فوق 84 كجم.

وعلى مستوى البطولات العالمية، تواجد كل من، فهد الخثعمي لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه نظير حصوله على برونزية وزن 67 كجم في بطولة العالم للكاراتيه 2023م، ولاعب أخضر الملاكمة التايلندية عبدالرحمن باجبع بتحقيقه برونزية وزن 81 كجم، وزميلته هتان السيف بتحقيقها ذهبية وزن 54 كجم ضمن منافسات بطولة العالم للملاكمة التايلندية 2023م.

وعلى مستوى البطولات الآسيوية، التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بعدد من الرياضيين، وهم: دنيا أبو طالب التي فازت بأول ذهبية نسائية في بطولة آسيا للتايكوندو، وزميلها رياض الظافري الذي فاز بأول ذهبية للرجال في ذات البطولة، وسلطان الزهراني بنيله برونزية الكاراتيه الآسيوية، وعبدالرحمن العمير الذي حقق برونزية بطولة آسيا للجوجيتسو، والرباع منصور آل سليم بفوزه بميداليتين برونزية في بطولة آسيا لرفع الأثقال، وإلياس بانجر بتحقيقه ذهبية البطولة الآسيوية للجوجيتسو للشباب، وسعود الفيفي من المنتخب السعودي للجودو الذي نال فضية البطولة الآسيوية للناشئين.

كما التقى سموه، بعدد من الفائزين بالميداليات في دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية التي استضافتها الرياض أواخر العام الماضي، وهم: عناد باعويضان (ميدالية ذهبية) وعلي ناصر (ميدالية ذهبية) من المنتخب السعودي للملاكمة التايلندية، وسند السفياني (ميدالية ذهبية) من المنتخب السعودي للكاراتيه, والفائزين بالميداليات الفضية في الدورة العالمية وهم، البراء العمودي وحسناء النجم وعبدالعزيز العيوني من أخضر الملاكمة التايلندية، وأنس الزهراني وسلطان القحطاني من أخضر الكاراتيه، وثامر المطرفي وحلا الرشيدي من المنتخب السعودي للملاكمة، وسارة عبدالجواد من المنتخب السعودي للووشو كونغ فو.