الفيفا يعلن إقامة كأس العالم 2030 لكرة القدم في المغرب والبرتغال وإسبانيا

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في بيان إقامة كأس العالم 2030 لكرة القدم في المغرب والبرتغال وإسبانيا.

كما أعلن الملك محمد السادس للشعب المغربي، قبل قليل، عبر بلاغ للديوان الملكي”أن اللجنة التنفيذية للفيفا قررت بالإجماع اختيار ملف المغرب-إسبانيا-البرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم” وفق صحيفة هسبيريس.

وأضاف: أن “هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافًا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة”.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”: إقامة ثلاث مباريات من كأس العالم 2030 في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي للاحتفال بمئوية المسابقة.