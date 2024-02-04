الفيفا يعلن موعد وملعب افتتاح كأس العالم 2026

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد وملعب مباراة الافتتاح لبطولة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مباراة افتتاح بطولة كأس العالم المقبلة ستكون يوم 11 يونيو 2026، وذلك على ملعب أزتيكا، في المكسيك.

ومع استضافة ملعب أزتيكا المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، فهذا يعني أن المكسيك ستلعب في المباراة الأولى للبطولة، وفقًا لتقاليد الفيفا، حيث يتم سحب الفريق المضيف مسبقًا في المجموعة الأولى حتى يتمكنوا من اللعب في المباراة الافتتاحية.

ومع حصول ملعب أزتيكا رسميًا على شرف استضافة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026، يصبح الملعب هو أول ملعب في جميع أنحاء العالم يستضيف مباريات في ثلاث بطولات مختلفة لكأس العالم.

واستضاف ملعب أزتيكا نهائي كأس العالم 1970، حيث قاد هدف بيليه في الدقيقة 18 الطريق للفوز على إيطاليا بنتيجة 4-1، وبعد ستة عشر عاماً وعلى نفس الملعب، انتصر دييجو مارادونا والأرجنتين على ألمانيا الغربية بنتيجة 3-2 بفضل هدف الفوز في الدقيقة 84 من خورخي بوروتشاجا.