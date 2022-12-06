الفيفا يوجه صدمة قوية للمنتخب الفرنسي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، الإثنين، رفض لجنته التأديبية استئناف فرنسا لإقصاء هدف المهاجم أنطوان جريزمان في مرمى تونس في ختام مباراة المجموعة الرابعة في المونديال.

وقالت الفيفا في بيان: “رفضت لجنة الانضباط بالفيفا الاحتجاج الذي قدمه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشأن مباراة تونس في كأس العالم ضد فرنسا في 30 نوفمبر”.

و قدم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم طلبا لإعادة النظر في إقصاء هدف جريزمان في الثواني الأخيرة من المباراة، لكن الحكم ألغي بداعي التسلل بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

وحقق المنتخب التونسي انتصارا تاريخيا على فرنسا في الدقيقة 58 من المباراة بهدف من نجمه وهبي الخزري، حيث قدم فريق “نسور قرطاج” أجمل العروض في تاريخ نهائيات المونديال بالنسبة لمنتخبات العرب، رغم أنه خرج من دور المجموعات.

وتقدم المنتخب الفرنسي إلى ربع النهائي بعد فوزه على منافسه البولندي 3-1 على ملعب الثمامة بالعاصمة الدوحة أمس (الأحد).