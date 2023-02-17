القائم بأعمال السفارة الأمريكية في المملكة: الإصلاحات الاقتصادية السعودية مفيدة للغاية خاصة للشباب

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قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية في المملكة دينيسون أوفوت، إن أساس العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية قوي.

وأشار في تصريحات للإخبارية إلى اللقاء الذي تم بين الملك عبد العزيز في 14 فبراير 1945، مع الرئيس الأمريكي ” فرانكلين روزفلت”، ومدى تأثيره في قوة العلاقات بين البلدين.

وأشاد بازدهار العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة، والإنجازات التي تتم وفق رؤية المملكة 2030 في القطاعات المختلفة.

وأكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في المملكة، على أن الإصلاحات الاقتصادية السعودية مفيدة للغاية خاصة لشباب البلد “ونتطلع لدعمه”.