القادسية يتوج بذهبية الدراجات في دورة الألعاب السعودية

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تُوج فريق القادسية للدراجات بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب السعودية بنسختها الثانية، التي انطلقت اليوم من جامعة الملك سعود بالرياض.

وحصد فريق القادسية المكون من ” سليمان الشائع، أحمد العمراني ، يوسف بدادو ، بدر المهنا ” ذهبية السباق بعد منافسة 7 أندية في سباق ” فرق ضد الساعة “، مسجلاً زمن ساعة ودقيقتين و16 ثانية، وحصد فريق السلام المركز الثاني والميدالية الفضية بعدما سجّل زمن ساعة و4 دقائق و23 ثانية، تلاه في المركز الثالث والميدالية البرونزية فريق الفتح بزمن ساعة و4 دقائق و54 ثانية.

وتوّج الفائزين رئيس الاتحاد السعودي للدرجات عبدالله الوثلان، ونائب رئيس الاتحاد أسماء الجاسر، فيما تنطلق غداً منافسات فردي الرجال وفردي السيدات.