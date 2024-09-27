القادسية يستعيد نغمة الانتصارات على حساب الأهلي

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خسر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراته في الجولة الخامسة من دوري روشن على يد مضيفه القادسية بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة.

ونجح القادسية في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق محترفه الجابوني بيير أوباميانج في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، من ركلة جزاء.

وحاول القادسية في الشوط الثاني تعزيز تقدمه، في الوقت الذي سعى الأهلي لإدراك التعادل ولكن دون جدوى.

وكان الأهلي قد ودع منافسات كأس الملك من دور الـ 32 على يد فريق الجندل المنافس في دوري يلو الاثنين الماضي، قبل أن يتلقى هزيمته الثانية في روشن أمام القادسية في لقاء الليلة.

ورفع القادسية رصيده من النقاط إلى الرقم 10، وقفز إلى المرتبة الرابعة، بينما تراجع الأهلي إلى المركز السابع في ترتيب دوري روشن برصيد 7 نقاط.