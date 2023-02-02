“القبة الحديدية” الإسرائيلية تعترض صاروخاً أُطلق من غزة

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اعترض الجيش الإسرائيلي عبر منظومة القبة الحديدة صاروخاً أُطلق من قطاع غزة، في حين طالبت الحكومة باجتماع أمني عاجل للرد على القصف.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت صافرات الإنذار في مدينة سديروت وفي مناطق أخرى محاذية لغزة، فيما لم يعلن أيّ من الفصائل الفلسطينية المسلحة مسؤوليته عن إطلاق الصاروخ من القطاع.

ومن جانبه، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى اجتماع عاجل لمجلس الوزراء المصغّر لبحث سبل الردّ على إطلاق الصاروخ، رابطاً بين القصف وتحرّكه لإغلاق مخبزين يديرهما أسرى فلسطينيون.