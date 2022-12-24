القبض على إعلامي مصري متهم بالنصب

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ألقت الأجهزة الأمنية بسوهاج في مصر القبض على الإعلامي أحمد الشريف، المذيع بإحدى القنوات، لاتهامه في قضايا نصب على المواطنين والتهرب من شيكات بدون رصيد.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة العمليات بمدير أمن سوهاج إخطارا بالقبض على الإعلامي أحمد الشريف المذيع بإحدى القنوات، وذلك لاتهامه في قضايا نصب على المواطنين والتهرب من شيكات بدون رصيد.

وعلى الفور اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الإعلامي أحمد الشريف، وذلك لاتهامه في قضايا النصب.

وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم.

وورد بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 أشخاص بتضررهم من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم ببعض الجهات الحكومية، على خلاف الحقيقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبينت صحة الواقعة، حيث قام المذكور بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بعلاقاته ببعض المسؤولين بالجهات الحكومية المختلفة، على خلاف الحقيقة، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه، وتمكن خلال ذلك من النصب على المُبلغين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.