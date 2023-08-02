القبض على روسي اختطف امرأة 14 عاماً

المناطق-متابعات

ألقت الجهات الأمنية بمدينة تشيليابينسك الروسية القبض على رجل للاشتباه في قيامه باختطاف امرأة وسجنها لمدة 14 عاماً وقتل امرأة أخرى.

وأفادت التحقيقات بأن المختطِف البالغ من العمر 51 عاماً، كان قد دعا امرأة ثلاثينية إلى منزله حينما كانت بعمر الـ 19 عاماً ثم أبقاها طيلة هذه الفترة في غرفة مزودة بقضبان جرى تثبيتها على النوافذ.

وتمكنت المرأة المخطوفة من الهرب بعد مشاحنات جرت بين المختطف ووالدته، فيما عثرت الشرطة بعد وصولها إلى المنزل على رفات امرأة أخرى طُعنت قبل أن تُدفن في أرض المنزل قبل 13 عاماً.