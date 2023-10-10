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القبض على شخصين بالطائف لترويجهما 13,901 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

10 أكتوبر 2023 - 8:51 مساءً

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمحافظة الطائف لترويجهما 13,901 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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10 أكتوبر 2023 - 8:51 مساءً
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