أبرز الموادمنطقة الرياض

القبض على شخصين بمنطقة الرياض لترويجهما مواد مخدرة

10 فبراير 2024 - 7:58 مساءً

المناطق_واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الرياض لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

أخبار قد تهمك
الوسوم
10 فبراير 2024 - 7:58 مساءً
زر الذهاب إلى الأعلى