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القبض على شخص بمحافظة ضباء لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 26 يونيو 2023 - 5:46 مساءً

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة ضباء في منطقة تبوك لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام التالية : (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 26 يونيو 2023 - 5:46 مساءً
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Waleed

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