القبض على شخص روج 40 كيلو حشيش مخدر في بيشة

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ألقت دوريات الأمن في محافظة بيشة بمنطقة عسير القبض على شخص لترويجه (40) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وذكر الأمن العام، عبر حسابه بمنصة (إكس)، أن الكمية المضبوطة كانت مخبأة داخل مركبة المواطن، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
ويتم الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و الرقم (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وتعالج جميع البلاغات بسرية.
دوريات الأمن في محافظة بيشة بمنطقة عسير تقبض على شخص لترويجه (40) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/LafSdUpTF1
— الأمن العام (@security_gov) February 12, 2024