القبض على شخص لاعتدائه على آخر في مكان عام بالرياض

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واصل الأمن العام في المملكة التصدي للجرائم، ففي منطقة الرياض ألقت قوات الشرطة القبض على مواطن بتهمة الاعتداء على آخر في مكان عام.

وقال الأمن العام في بيان مساء اليوم الجمعة، إن شرطة منطقة الرياض ضبطت شخص ظهر في محتوى مرئي يعتدي على مقيم بسلاح أبيض.

وأضاف البيان أن حالة المجنى عليه الصحية مستقرة حاليًا، وتبين من إجراءات الاستدلال أن المتهم يعاني اعتلالات نفسية.

وأوضح الأمن العام أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.