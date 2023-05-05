القبض على شخص لترويجه أقراص الإمفيتامين المخدر بجدة

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مواطن لترويجه أقراص الإمفيتامين المخدر، وضبطت بحوزته جهازًا محمولًا وهواتف متنقلة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى الجهة المختصة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.