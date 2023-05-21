القبض على شخص لترويجه الحشيش المخدر وأقراصاً محظورة بالحدود الشمالية

المناطق_الحدود الشمالية

تمكّنت الدوريات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية من ضبط مواطن لترويجه مواد مخدرة وحيازته مبالغ مالية في مدينة عرعر.

وأوضح الأمن العام أن المواطن المخالف روّج مادة الحشيش المخدر وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي بمدينة عرعر، كما ضُبط بحوزته مبالغ مالية.

وأضاف أنه جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهات الاختصاص، وذلك ضمن الحملة الميدانية لمكافحة المخدرات “بالمرصاد”.