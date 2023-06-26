منوعات

القبض على شخص لترويجه 3.3 كجم من مادة الحشيش المخدر بحائل

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 26 يونيو 2023 - 5:31 مساءً

المناطق_واس

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة حائل على مواطن لترويجه (3.3) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الوسوم
صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 26 يونيو 2023 - 5:31 مساءً
صورة Waleed

Waleed

زر الذهاب إلى الأعلى