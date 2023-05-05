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القبض على شخص لمحاولته تهريب “القات” بجازان

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 5 مايو 2023 - 10:00 مساءً

المناطق_واس

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن؛لمحاولته تهريب نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 5 مايو 2023 - 10:00 مساءً
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Waleed

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