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القبض على شخص لنقله في مركبته 16 مخالفًا في محافظة فيفا

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 26 سبتمبر 2022 - 11:39 مساءً

المناطق_واس

 

قبضت شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة فيفا في منطقة جازان على مواطن لنقله في مركبته (16) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم المخالفين لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

 

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

 

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وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 26 سبتمبر 2022 - 11:39 مساءً
صورة Waleed

Waleed

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