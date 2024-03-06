القبض على مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص بمنطقة المدينة المنورة

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صرّح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في منطقة المدينة المنورة تمكنت من القبض على المواطنين: يوسف علي العمري، و نايف مبارك السهلي، لارتكابهما مخالفة صيد (4) كائنات فطرية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.

وشدّدت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة صيد الضب (3000) ريال.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.