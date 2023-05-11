القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لترويجه مواد مخدرة بالعلا

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قبضت دوريات الأمن في محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته على مبلغ مالي وسلاح أبيض، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.